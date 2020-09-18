Сергей Челобанов рассказал о своих отношениях с Аллой Пугачевой.

Как он рассказал, между ними сразу вспыхнула страсть. При этом что Сергей, что Алла встречались в начале 90-х годов, были на тот момент несвободны. Саму Примадонну не пугало то, что у Челобанова были проблемы с алкоголем и наркотиками, и он даже сидел в тюрьме – за воровство.

Пугачева, как рассказал Сергей, прикладывала все силы для того, чтобы её любовник смог взобраться по карьерной лестнице повыше. Весь его имидж того времени, стиль и причёску создала именно она.

Их знакомство состоялось в ночь с 1990 на 1991 год. По словам Сергея, Алла Борисовна позвала его в гости, заявив, что хочет послушать его песни. Несмотря на то, что Челобанов был женат, он согласился на приглашение. Они немного поработали, после чего выпили и начали танцевать. Утром следующего дня Сергей проснулся в постели Пугачевой со следами помады на шее. Впрочем, что именно было, он помнит плохо.

В любом случае, о знакомстве с Пугачевой Челобанов совершено не жалеет.