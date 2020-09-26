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Сергей Безруков прокомментировал возможность продолжения сериала “Бригада”.

Во время беседы с журналистами издания “Известия” актёр ответил на вопрос читателя о сроках выхода продолжения сериала. Как он заявил, сиквела не будет, и напомнил, что не принимал участия и в съёмках второй части. Безруков указал, что это будет не только скучно, но и отвратительно – ему уже 47 лет, и быть Сашей Белым в этом возрасте он не хочет и давно перерос его.

Безруков рассказал о том, что сыграл “крестного отца” Сашу Белого в 27 лет, и он был моложе всех, кто когда-либо играл подобные роли, что весьма тешило его честолюбие. Сейчас же у него было множество других ролей, и ему нравится играть что-то новое, а не нырять в прошлое. Также он сообщил, что первое впечатление не стоит портить.

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