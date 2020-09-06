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Марко Джурич, представитель сербского правительства, был возмущен недавней публикацией Марии Захаровой, сотрудницы МИД РФ, связанной с посещением делегации Сербии США.

В ней представитель российского Министерства иностранных дел высмеяла беседу между Александром Вучичем, президентом Сербии, и его американским коллегой Дональдом Трампом. На фотографии можно увидеть, что сербский лидер сидит на большом отдалении от визави. Захарова отметила, что это больше похоже на допрос, чем на общение двух лидеров.

В свою очередь Джурич сообщил, что Вучич ни разу не говорил ничего плохого о России и нередко ждал аудиенции российского президента по 1,5 часа, не прося для себя отдельного стула. Он пристыдил Захарову и заявил, что не позволит осуществлять нападки на «гордую Сербию».

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