Башкирские семьи, в которых воспитывается трое или более детей, в ближайшее время получат денежное пособие. В настоящий момент осуществляется подписание соглашения между республикой и Минтруда РФ. Сразу же после этого деньги поступят в бюджет региона и будут перенаправлены на социальные выплаты.

Данное пособие выдается на региональном уровне. Для его получения должно быть соблюдено одно условие. Так, средства получат лишь те семьи, в которых третий ребенок родился после 2017 г.

Власти республики сообщили об этом в ответ на настоящую атаку, которую их подвергли родители в социальных сетях. Они пишут, что выплат нет уже несколько месяцев, что чиновники только извиняются за отсутствие финансирования. Но извинения не могут облегчить положение многодетных семей. Ожидается, что в ближайшие дни эта проблема будет решена.