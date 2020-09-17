читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кристина Асмус вызвала неоднозначную реакцию среди своих поклонников новым образом.

На своей странице в Instagram Асмус опубликовала фото, представ в наряде, в котором она снималась в качестве ведущей шоу “Золото Геленджика”. Кристина предстала в коротком чёрном платье в горошек, имеющем белые объёмные рукава. Образ был дополнен аналогичными чёрными сапогами и шляпкой. Кроме того, Кристина надела ярко-красный парик.

Как заявили многие поклонники актрисы, столь радикальное преображение ей весьма к лицу, и некоторые заметили, что она немного похожа на Джессику Рэббит – нарисованную героиню фильма “Кто подставил кролика Роджера”. Однако некоторые посчитали, что это образ очень неудачный и он весьма состарил Асмус. Впрочем, недовольных было значительно меньше.

Само же шоу особого восторга практически ни у кого не вызвало. В комментариях подписчики заявили, что передача низкопробная и неинтересная.

Вам может понравиться

Петросян впервые показал второго ребенка

16 сентября, в день своего 75-летия, Евгений Петросян продемонстрировал своего полугодовалого сына… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.09.2020
  • читать 1 минуту

В Тюменском районе кандидат с шестью голосами стал депутатом

В Тюменском районе кандидат, набравший всего шесть голосов избирателей, стал депутатом. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.09.2020
  • читать 1 минуту

“Пятерочка” и “Перекресток” переходят на бесконтактную оплату покупок

Компания X5 Retail Group тестирует систему оплаты покупок смартфоном. Данная компания управляет… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 17 сентября – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 сентября – пасмурно, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 17 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 17 сентября – пасмурно, до 20 °C | Армавир: погода, 17 сентября – ясно, до 25 °C |