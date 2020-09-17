Кристина Асмус вызвала неоднозначную реакцию среди своих поклонников новым образом.

На своей странице в Instagram Асмус опубликовала фото, представ в наряде, в котором она снималась в качестве ведущей шоу “Золото Геленджика”. Кристина предстала в коротком чёрном платье в горошек, имеющем белые объёмные рукава. Образ был дополнен аналогичными чёрными сапогами и шляпкой. Кроме того, Кристина надела ярко-красный парик.

Как заявили многие поклонники актрисы, столь радикальное преображение ей весьма к лицу, и некоторые заметили, что она немного похожа на Джессику Рэббит – нарисованную героиню фильма “Кто подставил кролика Роджера”. Однако некоторые посчитали, что это образ очень неудачный и он весьма состарил Асмус. Впрочем, недовольных было значительно меньше.

Само же шоу особого восторга практически ни у кого не вызвало. В комментариях подписчики заявили, что передача низкопробная и неинтересная.