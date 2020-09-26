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Специалисты из США и Израиля в ходе исследования установили, что сексуальная стимуляция перед свиданием позволяет человеку ощущать себя более уверенно на встрече.

Было проведено три эксперимента, в ходе которых были задействованы незнакомые между собой люди гетеросексуальной ориентации. В рамках эксперимента их поставили в пары, состоящие из мужчины и женщины, которым предстояло познакомиться. Перед знакомством часть участников получала кратковременные сексуальные стимулы.

В процессе знакомства добровольцы рассказывали о себе – интересах, планах на будущее, и так далее. Их общение было снято на видео.

В ходе изучения полученных записей психологи обнаружили, что участники эксперимента, получившие сексуальную стимуляцию, во время встречи были более расслаблены и уверенны в себе, и воспринимали своего партнёра как более интересного и привлекательного.

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