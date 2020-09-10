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Бегунья из Германии Алиса Шмидт, являющаяся по версии издания Busted Coverage самой красивой спортсменкой в мире, опубликовала на своей странице в Instagram новую видеозапись.

На записи Шмидт продемонстрировала переодевание из толстовки и спортивных штанов в короткие топ и шорты. В подписи спортсменка сообщила, что сегодня у неё день забега, и ей предстоит преодолеть 400 метров.

Публикация набрала почти 53 тысячи “лайков” и более 200 тысяч просмотров. В комментариях подписчики высоко оценили фигуру Алисы, а некоторые заявили, что после такого видео осознали необходимость срочно худеть.

Также было отмечено, что благодаря таким публикациям появляется интерес и желание смотреть лёгкую атлетику.

Самая сексуальная спортсменка в мире опубликовала видео с раздеванием

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