Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Выборге была замечена девушка, гуляющая по улицам в одном лишь плаще.

Об этом подписчикам сообщества “Выборг ВКонтакте” рассказал местный житель, рыбачивший в заливе. Он сообщил, что когда обернулся и заметил девушку, то от неожиданности едва не упал в воду.

Девушка, которую ему удалось сфотографировать, шла по набережной лишь в чёрном распахнутом плаще и ботинках, демонстрируя всем окружающим обнаженное тело. Лицо, видимо, ради хоть какой-то конспирации, было частично скрыто солнцезащитными очками.

Дополняя фотографию описанием, автор предположил, что блондинка обнажилась из-за “бабьего лета”, но отметил, что это явный перебор. В комментариях между тем сообщили, что девушка уже не в первый раз появляется в общественных местах обнажённой.

Вам может понравиться

Spotify и Epic Games объединились в коалицию против Apple

К компании Epic Games, которая после удаления игры Fortnite из AppStore в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Netflix представил первый ролик экранизации игры Resident Evil

Популярная игра Resident Evil совсем скоро появится на большом экране. По предварительной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Наташа Королева записала пошлый клип после измены Тарзана

Видеоклип на композицию «Красная помада», записанный Наташей Королевой после измены супруга Сергея… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 сентября – ясно, до 18 °C | город Мытищи: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Королев: погода, 27 сентября – переменная облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Армавир: погода, 27 сентября – ясно, до 26 °C |