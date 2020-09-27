В Выборге была замечена девушка, гуляющая по улицам в одном лишь плаще.

Об этом подписчикам сообщества “Выборг ВКонтакте” рассказал местный житель, рыбачивший в заливе. Он сообщил, что когда обернулся и заметил девушку, то от неожиданности едва не упал в воду.

Девушка, которую ему удалось сфотографировать, шла по набережной лишь в чёрном распахнутом плаще и ботинках, демонстрируя всем окружающим обнаженное тело. Лицо, видимо, ради хоть какой-то конспирации, было частично скрыто солнцезащитными очками.

Дополняя фотографию описанием, автор предположил, что блондинка обнажилась из-за “бабьего лета”, но отметил, что это явный перебор. В комментариях между тем сообщили, что девушка уже не в первый раз появляется в общественных местах обнажённой.