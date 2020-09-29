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В торговых сетях РФ сообщают о том, что продажи новых smart-часов от Apple практически в 2 раза превышают показатели предыдущей модели, презентованной в 2019 году.

На территории РФ умные часы Watch Series 6 появились 23 сентября. Обычная версия продается за 37 тысяч рублей, а упрощенный вариант SE – за 25 тысяч рублей. Представители «Связного» отмечают, что их полностью удовлетворил спрос на данную модель гаджета. В «Ситилинке» заявили, что она распродается весьма быстро.

В СМИ напоминают, что новинка способна измерить уровень кислорода в крови, что помогает определить наличие заболевания у носителя. В результате с помощью нее можно следить за состоянием здоровья зараженных COVID-19, которые лечатся у себя дома. При резком падении O2 необходимо сразу же обратиться за помощью к врачам.

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