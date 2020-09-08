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Во время интервью с сотрудником редакции Forbes режиссер Ридли Скотт сообщил, что уже работает над новой кинокартиной, связанной с серией «Чужой».

Согласно словам автора франшизы, он не собирается снова изобретать колесо, как это произошло в случае с «Прометеем» и «Чужим: Завет». Однако он не стал раскрывать детали истории и другие сведения о фильме. Скотт лишь отметил, что начал часто задавать себе вопросы о том, не надоело ли зрителям смотреть на грудоломов, лицехватов и ксеноморфов. Возможно, следует создать нечто совершенно новое, но при этом добавить в название «Чужой», чтобы фильм оставался частью серии.

Напоминаем, что оригинальный «Чужой» был показан на экранах кинотеатров 41 год назад. Он моментально стал культовым, так как грамотно сочетал в себе ужасы и научную фантастику. Главную роль в фильме сыграла Сигурни Уивер.

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