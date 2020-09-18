В аккаунтах Тимати и Моргенштерна появился видеоклип на композицию с названием El Problema, исполненную рэперами совместно. Поклонники двух «звезд» отметили, что в ролике Тимати демонстрирует здоровую иронию над самим собой, вспоминая об уходе из Black Star.

Моргенштерн, не особо скромничая, сообщил, что клип создали «легенды двух разных поколений», обыграв этим высказыванием достаточно большую разницу в возрасте с Тимати. В самом ролике упоминается еще одна легенда. Вполне возможно, что под ней подразумевается бренд «Дикий мед», который создан компанией «Башспирт». Все дело в том, что она ранее объявляла тендер на неявную рекламу (продакт плейсмент) именно в ролике от известных рэп-исполнителей.

Пресс-секретарь производителя горячительных напитков Люция Давлиева сообщила, что «Башспирт» является первой водочной компанией, упоминание о которой появилось в федеральном проекте. Она рассказала, что на продакт плейсмент было потрачено 6,5 миллионов рублей, но все идет к тому, что эти деньги с легкостью окупятся. Ведь всего за пару часов успели посмотреть более миллиона подписчиков. «Башспирту» остается сожалеть лишь о том, что это не самое дорогое упоминание в клипе от известных исполнителей. Давлиева привела в пример голландский бренд Heineken, продукция которого была упомянута в фильме 007: Координаты «Скайфолл» за 45 млн долларов США.