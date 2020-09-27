Пользователи раскритиковали Полину Гагарину, исполнительницу из РФ, за публикацию в соцсети «Инстаграм» фотоснимка, где она позирует в откровенной одежде.

Примерно сутки назад знаменитость разместила на своей страничке фотографию, которая была сделана в гримерной комнате прямо перед концертом. На ней можно увидеть, что звезда надела на себя откровенное боди золотого цвета, которое практически не прикрывает ягодицы. В подписи к фото Гагарина указала, что выступает в Севастополе.

Всего за день пост набрал свыше 160 тысяч отметок «нравится», однако новый образ певицы понравился далеко не всем фанатам. Многие из них отметили, что после развода исполнительница начала уподобляться другим звездам, «раздевающимся» на сцене ради увеличения своей популярности.