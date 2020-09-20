Издание kp.ru выяснило, какую пенсию получают российские телеведущие.

Дмитрий Дибров этой осенью оформил пенсию по возрасту и будет получать 33 тысячи рублей. Бросать работу он, как отмечается, не собирается.

83-летний Николай Дроздов имеет пенсию в размере 30 тысяч рублей, но продолжает работать для того, чтобы помогать двум своим внукам.

Леонид Якубович, ведущий шоу “Поле чудес”, имеет пенсию 23 тысячи рублей. Также у него есть надбавка в размере 30 тысяч рублей за звание “народный артист”.

Аналогичные надбавки есть у Ларисы Гузеевой и Татьяны Судец, их пенсия порядка 55 тысяч рублей. Примерно столько же, 50 тысяч рублей, получает 80-летняя Светлана Моргунова. У Юрия Стоянова, за счёт наличии двух званий, пенсия составляет 62 тысячи рублей.

Те же ведущие, которые не имеют каких-либо званий, получают довольно небольшую пенсию. Так, пенсия Розы Сябитовой составляет всего 14 тысяч рублей, Регины Дубовицкой – 16 тысяч рублей, Елены Ханга – 23 тысячи рублей.