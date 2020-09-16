Компания X5 Retail Group тестирует систему оплаты покупок смартфоном.

Данная компания управляет такими торговыми сетями, как “Пятёрочка”, “Карусель”, “Перекрёсток”. Возможность оплатить товары, используя смартфон, появилась в 90 столичных магазинах – в 60 “Пятёрочках” и в 30 “Перекрёстках”.

Как сообщается, эта возможность предназначается для того, чтобы посетители могли совершить свои покупки, не стоя в очереди в кассу. Также она направлена на повышение безопасности покупателей.

Чтобы совершить покупку, следует отсканировать товар смартфоном, и затем оплатить его. Для этого нужно скачать приложение Х5 “Экспресс-скан”, зарегистрировать при помощи Х5 ID. После этого можно будет сканировать товар.

Кроме того, в приложении можно увидеть всю информацию о товаре, в том числе и его актуальную цену.