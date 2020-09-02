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В Алтайском крае во время подготовки погребов к хранению урожая скончались несколько человек.

Всего сообщается о пяти погибших. Так, один инцидент произошёл в Смоленском. Согласно предварительной информации, три человека надышались угарным газом. Как стало известно, они обрабатывали погреб, используя серную шашку.

Ещё два человека погибли в Новоалтайске, которые развели костёр в погребе. В итоге отравились четыре человека, двое затем скончались.

Во избежание подобных ситуаций спасатели рекомендуют после просушивание погреба как минимум сутки его хорошо проветривать и проверить кислород перед спуском. Сделать это можно при помощи обычной свечи – зажечь её и спустить в погреб. Если пламя пропало, значит, нужно провести дополнительное проветривание. Также не рекомендуется работать в погребе в одиночестве – кто-то должен страховать сверху.

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  • Анна
  • 30.08.2020
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