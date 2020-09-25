Актриса Дарья Белоусова, которую многие считают тайной любовницей Михаила Ефремова, напугала своих друзей и поклонников внезапным исчезновением.

Как сообщается, первой её исчезновение заметила хозяйка квартиры, которую актриса снимала. По её словам, Дарья выключила телефон и с ней никак нельзя связаться. Её близкие друзья также не смогли выйти с ней на связь.

Никита Джигурда высказал мнение, что Белоусову могли убить, из-за того, что она слишком много знала о деле с Ефремовым. Как он считает, именно она была за рулём в момент ДТП, а Ефремов взял вину на себя.

Однако недавно Белоусова неожиданно нашлась. Актриса Дарья Мельникова в Stories Instagram опубликовала вместе с ней совместное фото. В кадре Белоусова широко улыбается, и можно сделать вывод, что каких-либо серьёзных проблем у неё в жизни нет. Также не похоже, что она переживает из-за Ефремова, которому вынесли приговор в виде восьми лет заключения.