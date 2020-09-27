В соцсети «Твиттер» было размещено видео, на котором можно увидеть успешное испытание двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship, создаваемого SpaceX.

Новый ускоритель планируется использовать в космическом вакууме. Его протестировали спустя 3 недели после вывоза из ракетного предприятия, расположенного в Лос-Анджелесе. В начале сентября стало известно, что его доставили на Техасский полигон. В опубликованном сообщении говорится, что тесты являлись полными, однако неизвестно, как долго продлился прожиг – видео длится всего 15 секунд.

Данная версия «Раптора» похожа на стандартную, но обладает более крупным соплом, что увеличивает эффективность его работы в космосе. Илон Маск, основатель SpaceX, ранее заявил, что в корабле будут использоваться по 3 ускорителя каждого типа. Именно с помощью них 50-метровый Starship сможет долететь до Луны и Марса.