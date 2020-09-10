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В Сети были размещены картинки, на которых изображен истребитель F-35A ВВС Соединенных Штатов, окрашенный в российский камуфляж. Для большей достоверности на него даже нанесли звезды красного цвета.

Американские Военно-воздушные силы решили перекрасить боевые самолеты в цвета, используемые Россией, чтобы тренировать своих летчиков. На авиабазе Неллис базируется 65-эскадрилья, называемая «Агрессорами», так как в рамках маневров ее пилоты изображают возможных врагов – в основном китайские и российские экипажи.

В настоящее время «Агрессоры» используют для полетов морально устаревшие F-5 Tiger, которые были несколько раз модернизированные за последние десятилетия. Однако уже в следующем году летчики получат сразу одиннадцать истребителей F-35 из первых партий, включая тестовые образцы. Некоторые из них перекрасили в цвета Су-57.

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