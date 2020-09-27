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В селе Василево, что в Угличском р-не, произошло ДТП, виновником которого является 53-летний владелец автомобиля Volkswagen. Пресс-служба ГИБДД ярославского региона сообщает, что в результате столкновения погибла женщина 1976 года рождения.

Правоохранительные органы выяснили, что виновник сел за руль после употребления спиртного. В какой-то момент ему не удалось справиться с управлением автомобилем, из-за чего машина снесла остановочный комплекс. Женщина погибла на месте. Помимо нее, на остановке находился 43-летний мужчина, который получил травмы и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

Водитель авто был задержан и препровожден в полицейский отдел. Выяснилось, что ранее он уже был наказан за вождение в нетрезвом состоянии. Тогда его лишили прав. В этот раз наказание будет более жестким. В отношении владельца «Фольсквагена» возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД в пьяном виде, повлекшее за собой смерть человека.

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