читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Воронеже было завершено расследование в отношении местного жителя, который избил своего знакомого до смерти.

Инцидент произошёл в ночь на 21 сентября 2019 года на хуторе Дмитриевский. Двое мужчин поругались между собой, причиной конфликта стал ремонт машины. Обвиняемый сильно избил своего 28-летнего знакомого, в результате чего тот лишился сознания. После этого его переместили к дому. От полученных травм мужчина вскоре скончался.

Позже обвиняемый нашел тело знакомого и закопал на заброшенной стройке. Перед этим он завернул тело в одеяло.

О пропавшем мужчине полиция узнала только спустя несколько месяцев, в декабре, когда к ним пришла женщина с заявлением о пропавшем сыне. До этого она пыталась искать его самостоятельно.

В ходе расследования удалось полностью установить вину злоумышленника. Теперь его ждёт суд.

Вам может понравиться

Американский обозреватель прокомментировала ситуацию с Навальным

Маргарет Кимберли, политолог и активист из США, решила прокомментировать инцидент, произошедший с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала фото топлесс

Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram новым откровенным фото, сделанным для… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.09.2020
  • читать 1 минуту

Михаил Борисов оставил своим детям в наследство однокомнатную квартиру

Скончавшийся в возрасте 71 года телеведущий передачи “Русское лото” Михаил Борисов, как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 сентября – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 22 сентября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 сентября – переменная облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 сентября – переменная облачность, до 13 °C | Королев: погода, 22 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 22 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 22 сентября – ясно, до 24 °C |