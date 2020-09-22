В Воронеже было завершено расследование в отношении местного жителя, который избил своего знакомого до смерти.

Инцидент произошёл в ночь на 21 сентября 2019 года на хуторе Дмитриевский. Двое мужчин поругались между собой, причиной конфликта стал ремонт машины. Обвиняемый сильно избил своего 28-летнего знакомого, в результате чего тот лишился сознания. После этого его переместили к дому. От полученных травм мужчина вскоре скончался.

Позже обвиняемый нашел тело знакомого и закопал на заброшенной стройке. Перед этим он завернул тело в одеяло.

О пропавшем мужчине полиция узнала только спустя несколько месяцев, в декабре, когда к ним пришла женщина с заявлением о пропавшем сыне. До этого она пыталась искать его самостоятельно.

В ходе расследования удалось полностью установить вину злоумышленника. Теперь его ждёт суд.