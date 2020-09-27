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В Ливнах Орловской области 26 сентября был вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в незаконном проникновении в чужую квартиру и умышленном причинение вреда здоровью.

Как сообщается, мужчина узнал о нахождении своей знакомой в квартире другого местного жителя. Прибыв на указанное место, он начал стучать в дверь. Владелец квартиры ему открыл, но впускать внутрь не захотел. После этого обвиняемый, схватив хозяина квартиры за одежду, затолкал его внутрь, попутно избив его о стены. Ворвавшись в квартиру, незваный гость проник на кухню, где схватил сковороду и ударил ею владельца квартиры по голове.

Свою вину мужчина полностью признал. Решение суда его приговорили к 300 часам обязательных работ. Также указывает, что сковороду, как вещественное доказательство, суд постановил уничтожить.

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