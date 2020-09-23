Наталья Штурм на фоне скандала в семье Наташи Королевой, поделилась в Instagram старой фотографией с Сергеем Глушко.

Как отметила певица, фото было сделано в 1998 году. В кадре она позирует с Глушко и дочерью Еленой – ей тогда было всего девять лет. В подписи Наталья сообщила, что забыла о том, что не только “в реке плескалась с Сергеем”. Она отметила, что в архивах порой можно найти много семейных компроматов, и заявила, что на этом фото выглядит “жиртрестом”.

Ранее, как сообщается, до того, как жениться на Королевой, Глушко оказывал знаки внимания Штурм, и они вместе ходили на прогулки и купались на Москве-реке. Наталья рассказывала об этом некоторое время назад.

В комментариях пользователи Сети сообщили, что певица практически не изменилась, а вот Сергей в то время был не такой красивый, как сейчас.