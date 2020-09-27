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В апреле 2019 года известная исполнительница Марина Максимова (творческий псевдоним МакSим) попала в серьезную аварию. У такси, на котором девушка ехала в аэропорт, лопнуло колесо, что привело к множеству негативных последствий.

Певица получила несколько ушибов и травм, которые затем дали осложнения из-за проблем с кровеносными сосудами.

37-летняя «звезда» много месяцев провела в больнице и прекратила все контакты с журналистами. Но в субботу она была замечена на хоккейном матче между «Амуром» из Хабаровска и «Спартаком». Оператор, который осуществлял трансляцию, сразу же узнал исполнительницу и показал ее крупным планом на большом экране. Одновременно с этим прозвучал фрагмент из популярной песни «Знаешь ли ты…», которую поет МакSим. Увидев такое внимание к себе, певица поприветствовала зрителей и счастливо улыбнулась в камеру.

Ранее в интернете часто мелькали разные слухи о здоровье Максимовой. Она не общалась с журналистами, из-за чего в социальных сетях распространялись самые фантастические версии. Одни утверждали, что из-за аварии «звезда» не может самостоятельно передвигаться, другие – что она вряд ли восстановится после такого потрясения и продолжит исполнительскую карьеру.

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