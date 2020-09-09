Певица Азиза недавно собиралась сыграть свадьбу с бизнесменом Давидом Григоряном, однако недавно она отменила торжество.

Как оказалось, причиной отмены свадьбы является флирт жениха с другой девушкой – в отсутствие невесты он вовсю общался с участницей передачи “Дом-2” Яной Шафеевой. Их заметили вместе всего лишь за три недели до свадьбы.

По словам свидетелей происходящего, дело не ограничивалось только безобидным флиртом, и Григорян имел явное желание провести время с девушкой наедине. В итоге досталось и ему, и Шафеевой. Расстроенная изменой жениха певица сейчас находится в кругу семьи.

Азиза, по словам её подруги и дизайнера Аники Керимовой, рассказала, что певица больше не нуждается в свадебном платье, которая она для неё шила. Стоимость наряда, как отмечается, около 11 миллионов – так, оно имеет съёмный шлейф, украшенный кристаллами Сваровски, общий вес которых составляет 60 килограмм.