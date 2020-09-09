читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Азиза недавно собиралась сыграть свадьбу с бизнесменом Давидом Григоряном, однако недавно она отменила торжество.

Как оказалось, причиной отмены свадьбы является флирт жениха с другой девушкой – в отсутствие невесты он вовсю общался с участницей передачи “Дом-2” Яной Шафеевой. Их заметили вместе всего лишь за три недели до свадьбы.

По словам свидетелей происходящего, дело не ограничивалось только безобидным флиртом, и Григорян имел явное желание провести время с девушкой наедине. В итоге досталось и ему, и Шафеевой. Расстроенная изменой жениха певица сейчас находится в кругу семьи.

Азиза, по словам её подруги и дизайнера Аники Керимовой, рассказала, что певица больше не нуждается в свадебном платье, которая она для неё шила. Стоимость наряда, как отмечается, около 11 миллионов – так, оно имеет съёмный шлейф, украшенный кристаллами Сваровски, общий вес которых составляет 60 килограмм.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Актёр Дмитрий Певцов отреагировал на приговор Михаилу Ефремову

Актёр Дмитрий Певцов высказался насчёт приговора в отношении Михаила Ефремова. Так, актёра… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.09.2020
  • читать 1 минуту

Располневшая Юлия Барановская в коротком платье шокировала подписчиков

В Москве 4 сентября состоялся фестиваль “Жара”, ведущей на котором выступила Юлия… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.09.2020
  • читать 1 минуту

Валге признал пуск крылатой ракеты из Эстонии в сторону России

Рийво Валге, глава штаба эстонских ВВС, подтвердил информацию о том, что в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | город Мытищи: погода, 9 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 сентября – ясно, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 сентября – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 23 °C | Подольск: погода, 9 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 9 сентября – переменная облачность, до 26 °C |