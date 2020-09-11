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Несколько дней назад состоялись первые рейсы из России в Египет.

Как сообщается, пока что будет проводиться по шесть рейсов в неделю. Отмечается, что прошедшие рейсы Москва – Каир были полностью заполнены. Кроме того, указывается, что число российских туристов в последние годы значительно возросло.

После прибытия в Каир, как рассчитывается, туристы отправятся на курорты в Хургаду или в Шарм-эль-Шейх. Также предполагается, что они будут путешествовать и по менее известным местам.

Однако туристы из России не горят желание лететь в Хургаду или в Шарм-эль-Шейх через Каир, и хотели бы рейсы напрямую через Минск или Стамбул. Переговоры об организации подобных чартеров практически завершены, но из-за пандемии были отложены на неопределённое время.

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