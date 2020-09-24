Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце вместе с новой возлюбленной Мирославой Карпович решил поменять своё жильё.

По слухам, инициатором переезда является Мирослава. По словам коллег Прилучного, их новый дом имеет четыре этажа, а также бассейн. Но, как отмечается, в комнатах практически отсутствует мебель.

Знакомые актёра выражают сомнение в том, что дом он купил, так как сейчас у Прилучного много кредитов за прежний дом и машины. Как один из вариантов, его и Карпович пустили пожить к себе друзья. Этот дом, к слову, расположен недалеко от посёлка “Трувиль”, где ранее Прилучный жил с Муцениеце.

Их старый дом в настоящее время выставлен на торги. Отмечается, что пара на тот момент покупала дом за 180 миллионов рублей, и недвижимость всё ещё в залоге – за неё необходимо выплатить 70 миллионов рублей.