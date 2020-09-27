Съемки долгожданного продолжения знаменитого фильма «Аватар» продолжаются. Небольшие фотоотчеты о них выкладывает в своем Инстаграм-аккаунте продюсер Джон Ландау. Ранее он публиковал фотографии погружающейся в воду Сигурни Уивер. Сейчас в социальных сетях появились новые снимки.

На первом из них второй режиссер картины (напомним, что первым и главным режиссером является Джеймс Кэмерон) Гаррет Уоррен инструктирует каскадера Стива Брауна перед съемками очередного дубля. На второй фотографии два персонажа отстреливаются от робота исполинских размеров. Кто это, разобрать не получается, так как лица героев скрыты под масками.

Кэмерон сообщил, что в ближайшее время будут завершены съемки игровых сцен уже для третьей части новой картины. Однако премьера фильма состоится лишь в 2022 году. Подробности о сюжете в настоящий момент не раскрываются. Известно лишь, что жителям планеты Пандора вновь придется вступить в бой с землянами. Также у главных персонажей – Нейтири и Джейка, родится дочь.