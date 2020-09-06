Телеграм-канал «Военный осведомитель» выложил видеозапись происшествия, случившегося на армейских играх «Чистое небо», проходивших в период с 23 по 25 августа. Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.

Точные причины инцидента пока не установлены. На записи видно, как солдат заряжает ПЗРК и производит выстрел. Однако в этот момент произошла осечка – ракета осталась в пусковом контейнере. Затем она вместе с контейнером взвилась в воздух.

Пострадал ли солдат, который производил выстрел, пока неизвестно. Причины некорректной работы зенитно-ракетного комплекса устанавливаются.