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Уже 30 ноября стриминговый сервис «Disney +» начнет показ второго сезона полюбившегося фанатам фильма «Мандалорец» Пока же он радует поклонников новыми трейлерами. Последний появился в сети буквально на днях.

Короткий ролики оказался более информативным, чем прошлые. Во всяком случае фанаты сериала смогли понять, что главную роль снова исполнит Педро Паскаль, который очень понравился поклонникам в первой части. В продолжении «Мандалорца» он будет защищать маленького Йоду.

Главному персонажу придется пройти своеобразный квест – доставить младенца, который наделен огромной силой, в место, где он будет в полной безопасности. Путешествие будет весьма сложным, так как враги не дремлют и открывают на героев настоящую охоту.

Опубликован трейлер второго сезона сериала «Мандалорец»

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