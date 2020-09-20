Опубликован трейлер второго сезона сериала «Мандалорец»

Уже 30 ноября стриминговый сервис «Disney +» начнет показ второго сезона полюбившегося фанатам фильма «Мандалорец» Пока же он радует поклонников новыми трейлерами. Последний появился в сети буквально на днях.

Короткий ролики оказался более информативным, чем прошлые. Во всяком случае фанаты сериала смогли понять, что главную роль снова исполнит Педро Паскаль, который очень понравился поклонникам в первой части. В продолжении «Мандалорца» он будет защищать маленького Йоду.

Главному персонажу придется пройти своеобразный квест – доставить младенца, который наделен огромной силой, в место, где он будет в полной безопасности. Путешествие будет весьма сложным, так как враги не дремлют и открывают на героев настоящую охоту.