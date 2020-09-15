В сети появился трейлер нового фильма, который станет продолжением «Бондианы» Он называется «Не время умирать», а ключевым его персонажем является самый опасный противник Джеймса Бонда Сафин.

Роль главного злодея исполнил Рами Малек. Напомним, что актер является обладателем «Оскара», который он получил за великолепное перевоплощение в знаменитого рок-музыканта в «Богемской рапсодии». Малек сообщил, что очень старался сыграть безумного противника Бонда и надеется, что ему это удалось.

Главная мысль трейлера заключается в том, что Сафин в желании навредить Бонду ставит весь мир на грань уничтожения. Поэтому неуязвимому суперагенту не остается ничего другого, как прервать отпуск на Ямайке и вернуться на службу, чтобы спасти планету от коварного злодея.

В роли Бонда в новом фильме снялся Дэниел Крейг. Кроме того, в очередной картине «Бондианы» задействованы Наоми Харрис, Ана де Армас, Леа Сейду. Режиссером стал Кэри Фукунага, хорошо известный зрителям по сериалу «Настоящий детектив», а также по фильмам «Джейн Эйр» (2010) и «Безродные звери» (2014).