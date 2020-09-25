В конце марта из-за пандемии коронавируса страны закрыли свои границы для путешественников. Частично открылось ависообщение лишь с первого августа.

На тот момент россияне могли улететь лишь в Турцию, Великобританию, где туристам необходимо было провести две недели в самоизоляции, и Танзанию, куда прямых авиарейсов нет, но они могут появиться с 25 октября. Также была открыта граница с Абхазией.

Дважды в неделю из России летают рейсы в Дубай и на Мальдивы, трижды – в Египет. С пересадками можно добраться до Марокко или Черногории. Частично открыт въезд в Швейцарию – туристов не пускают, но страну можно посетить при наличии ВНЖ, для лечения или учёбы.

Кроме того, уже с 27 сентября россияне смогут посетить Южную Корею. С 28 сентября иностранцы, которые имеют действующее разрешение на проживание в Китае, смогут въехать в страну. С 1 октября организованные тургруппы в размере 5-15 человек смогут посетить Узбекистан. Одиночные туристы также могут отправиться в эту страну, но им придётся провести две недели в самоизоляции. Также, по предварительной информации, с 1 октября можно будет отправиться в Белоруссию, Киргизию, Казахстан.

Есть вероятность, что с 7 октября свои границы откроет Италия, но, скорее всего, не для туристов, а для тех, кто имеет ВНЖ и кто в стране собирается учиться или лечиться. Также ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения с Таиландом.