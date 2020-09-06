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Военнослужащий 101-й бригады Дмитрий, который принимал участие в первой чеченской войне, рассказал о том, как боевики поступали с пленными. Несмотря на то, что война давно закончилась, он не раскрывает своей фамилии, так как до сих пор опасается за свою жизнь.

Дмитрий заявил, что ему часто приходилось видеть тела бойцов, у которых были отрублены головы или конечности. Кроме того, боевики снимали кожу с еще живых солдат. Головы российских солдат, которые отправились за яблоками в сад, принесли на подносе прямо к КПП войсковой части.

Ветеран рассказывает, что бойцы отлично понимали, что ни в коем случае нельзя попадать в плен к боевикам. Потому что каждый знал – щадить их никто не будет. Напротив, враг сделает все возможное, чтобы военнослужащего никто не смог опознать. Дмитрий говорит, что с точки зрения обычного человека боевики – это такие же люди, как и все остальные. Но после всего увиденного он может назвать их нелюдями.

По мнению ветерана, огромные потери в чеченской войне объясняются тем, что на службу призывали новобранцев без соответствующей боевой подготовки. Он также считает, что можно было предпринимать какие-то «профилактические» меры, которые позволили бы существенно уменьшить число погибших военнослужащих.

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