Певица Ольга Серябкина, являющаяся бывшей участницей группы “Серебро”, на своей странице в Instagram поделилась новой подборкой эротических фотографий.

На первом кадре певица, облачённая в белый облегающий наряд, позирует на фоне поля, сидя на корточках. На второй фотографии она лежит на траве, раскинув руки в стороны. В подписи к публикации Ольга написала одно из стихотворений поэта Сергея Есенина.

В комментариях подписчики выразили восхищение фотографиям, заметив, что нет ничего более прекрасного, что они видели. Поклонники отметили красоту и самой певицы, и пейзажа за её спиной, и заявили, что Серябкина продемонстрировала “чисто русский образ”. Некоторые из подписчиков проявили креатив, и в стихотворной форме выразили свои чувства от фото, заявив, что Оля в таком белом платье – это очень хорошо.