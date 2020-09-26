Ольга Бузова приняла участие в шоу “Битва экстрасенсов” в качестве звезды, о которой экстрасенсы должны рассказать как можно больше информации.

Певица стала так называемым “мистером Х” – она сидела в кресле, пока к ней подводили конкурсантов с завязанными глазами. Экстрасенсы не имели понятия, кто перед ними находится и должны были рассказать о человеке.

По словам Бузовой, она является тем человеком, о котором публика знает почти всё, и ей было интересно, что смогут рассказать о ней люди с шестым чувством. Согласно условиям проекта, Бузовой необходимо указать, что из того, что заявили экстрасенсы является правдой, а что нет.

Как сообщается, зрители смогут узнать, что связывает Бузову и её возлюбленного Давида Манукяна, почему певица до сих пор хранит в своей квартире вещи бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Также Ольга сообщила, что ей сделали несколько неожиданных предсказаний, одно из которых касается проекта “Дом-2”.