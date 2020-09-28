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Создатели комедийной ленты «Борат» рассказали о том, что вскоре на экранах появится вторая часть этого фильма. Они раскрыли ее название, которое звучит звучит следующим образом: «Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана».

Напомним, что первая часть, в которой главную роль исполнил Саша Барон Коэн из Великобритании, появилась на экранах еще в 2006 году. Мало кто из поклонников ленты знает, что называлась она ненамного короче – «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана».

Сообщается, что второй полнометражный фильм снимался втайне от поклонников. Киностудии и дистрибьюторские компании пока получили лишь небольшой его фрагмент. По нему они предположили, что в новой части главный персонаж будет скрываться от славы, настигнувшей его после успеха в прокате первой ленты.

В настоящий момент подробности сюжета, информация о съемках и датах выхода фильма на экраны не раскрывается.

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