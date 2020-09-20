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Фильм «Флэш», который режиссер Андрес Мускетти еще даже не начал снимать, продолжает обрастать слухами один оригинальнее другого. Ранее сообщалось о согласии сразу двух актеров исполнить роль Бэтмена, но согласие это так и не было кем-либо подтверждено.

Сейчас появилась еще одна теория, которая превосходит две предыдущие. Сообщается, что в фильме появится короткое камео, в роли которого перед зрителями предстанет Николас Кейдж.

Новость эта примечательна тем, что в начале 90-х годов режиссер Тим Бартон уже планировал задействовать Кейджа в этой самой роли, но тогда проект так и остался пылиться в ящике стола. Вполне вероятно, история повторится и на этот раз. Впрочем, до следующего года, на который планируется начало съемок, еще многое может измениться.

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