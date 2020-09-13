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В информагентстве The National Interest из США заявили, что усовершенствованные истребители Су-27 и Су-30 российских ВКС несут в себе большую угрозу для Североатлантического альянса.

Авторы материала отмечают, что модернизированные версии российских боевых самолетов могут оказаться опасными даже для новейших истребителей стран Запада. К примеру, Су-27СМ представляет собой многозадачную машину, оснащенную ракетами Р-73, современной авионикой и комплексом ИК-наведения.

На Су-30 был установлен новый двигатель, улучшивший его маневренность. К тому же хоть эти машины и уступают более современному Су-35С, однако стоят значительно дешевле. Эксперты также считают, что при выполнении ударных операций лучше использовать истребители Су-30.

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