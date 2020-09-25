Планируемое практически во всех регионах страны увеличение прожиточного минимума в 2021 году положительно скажется на пенсионных выплатах для тех, кто вышел на заслуженный отдых и больше не устраивался на работу. Сумма, на которую будет увеличена пенсия, зависит от конкретного региона.

К примеру, глава Минсоцразвития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что в столичном регионе размеры пенсий для 162 000 жителей увеличатся до 10 107 рублей. Она также пояснила, что такие выплаты получат лишь те пенсионеры, которые имеют регистрацию в МО. То же относится и к остальным регионам.

Для пенсионеров, которые продолжают работать, находясь на заслуженном отдыхе, повышение пенсионных выплат не предусмотрено. В то же время, на него могут рассчитывать лица с ограниченными физическими возможностями, а также те, кто получает выплаты в связи с потерей кормильца либо доплаты за выслугу лет.