Некоторые семьи, которые проживают в Ивановской и Иркутской областях, могут рассчитывать на получение выплаты на детей в возрасте 16-18 лет. Данное пособие является единовременным, а решение о его выдаче принято на региональном уровне.

На каждого ребенка, родившегося в период с конца августа 2002 до 10 мая 2004 года семья получит 10 000 рублей. Подать заявление на получение средств можно до 30 ноября. Для этой цели достаточно обратиться в МФЦ или отделение социальной защиты и представить необходимые бумаги. В пакет документов входят общегражданский паспорт заявителя, документы, подтверждающие личности детей, а также справка, удостоверяющая что ребенок проживает в одной квартире с заявителем.

Данная выплата не зависит от уровня дохода семьи. В зависимости от пожелания заявителя средства могут быть доставлены почтой либо переведены на банковский счет или пластиковую карту.