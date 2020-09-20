Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У американского актера Тома Харди имеется отличный шанс продолжить дело Шона Коннери, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Дэниэла Крейга и других артистов, снимавшихся в роли суперагента Джеймса Бонда. Информация об этом была опубликована в издании The Mirror.

Сообщается, что Харди получит роль в следующем году. Подписание контракта, которое было запланировано на декабрь, сорвалось из-за пандемии, но отказываться от него никто не собирается. Том сыграет Бонда уже в следующей, 6 части современных приключений знаменитого шпиона.

Надо отметить, что ранее создатели бондианы заявляли о том, что Крейга сменит британец Том Хиддлстон. Однако по неизвестным причинам они переиграли это решение.

Напомним, что недавно в сети выявляли худшую экранизацию романов о Бонде. Таковой стал фильм «Умри, но не сейчас», роль суперагента в котором исполнил Пирс Броснан.

Вам может понравиться

Рэпер Моргенштерн выпустил совместный клип с Тимати

В аккаунтах Тимати и Моргенштерна появился видеоклип на композицию с названием El… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Опубликован трейлер второго сезона сериала «Мандалорец»

Уже 30 ноября стриминговый сервис «Disney +» начнет показ второго сезона полюбившегося… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ассоциация телевизионных критиков США выбрала лучшие сериалы 2020 года

Телепроект «Хранители» от HBO теперь является лучшим сериалом нынешнего года. Он собрал… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 сентября – ясно, до 13 °C | город Мытищи: погода, 20 сентября – переменная облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 20 сентября – ясно, до 19 °C | Подольск: погода, 20 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Армавир: погода, 20 сентября – ясно, до 21 °C |