У американского актера Тома Харди имеется отличный шанс продолжить дело Шона Коннери, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Дэниэла Крейга и других артистов, снимавшихся в роли суперагента Джеймса Бонда. Информация об этом была опубликована в издании The Mirror.

Сообщается, что Харди получит роль в следующем году. Подписание контракта, которое было запланировано на декабрь, сорвалось из-за пандемии, но отказываться от него никто не собирается. Том сыграет Бонда уже в следующей, 6 части современных приключений знаменитого шпиона.

Надо отметить, что ранее создатели бондианы заявляли о том, что Крейга сменит британец Том Хиддлстон. Однако по неизвестным причинам они переиграли это решение.

Напомним, что недавно в сети выявляли худшую экранизацию романов о Бонде. Таковой стал фильм «Умри, но не сейчас», роль суперагента в котором исполнил Пирс Броснан.