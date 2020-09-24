Блогер Настя Ивлеева на свой странице в Instagram поделилась кадром из пикантной фотосессии.

В кадре Ивлеева сидит, широко расставив ноги, на стуле. Блогер облачена в рубашку, короткую юбку, и длинные сапоги на высоком каблуке. Фото сделано в полутени, а за спиной Насти изображен цветок. В подписи она указала на бессонную ночь.

Подписчики фотографию, выполненную в стиле 90-х, оценили высоко. Как они заявили в комментариях, снимок вышел эстетичным и завораживающим, и только у Ивлеевой, по их мнению, получаются настолько шикарные фото.

Некоторые поклонники обеспокоились, что эти фото будут заблокированы из-за чрезмерной откровенности – так, прошлое фото было удалено из-за того, что на футболке Ивлеевой был рисунок в виде сосков. Также некоторые хейтеры в комментариях пообещали пожаловаться и на эти кадры.