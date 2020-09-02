Прямо с сегодняшнего дня молодые специалисты, задействованные для работы в социальной сфере, либо имеющие экономически значимые профессии, будут получать доплату к своему ежемесячному заработку.

Новая выплата разработана специально для профессионалов в возрасте не старше 30 лет, которые после окончания вуза или среднего учебного заведения идут работать по специальности. Опыт работы для получения денег не имеет никакого значения.

Размер доплаты для молодого специалиста в течение первого года работы составит 12 000 рублей. Кроме того, предусмотрена компенсация затрат на жилье. Так, если выпускник учебного заведения отправляется работать в населенном пункте не по месту проживания, а служебное жилье не предоставляется, то ему доплатят еще 10 000. Общая сумма надбавки в такой ситуации составит 22 тысячи рублей.

Сообщается, что в Приморском крае региональное правительство первым собрало заявки от компаний, которые намерены трудоустроить молодых специалистов.