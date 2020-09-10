Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Украине по территории всей страны могут ввести жёсткий карантин из-за плохой эпидемиологической ситуации.

Так, сообщается, что каждый день в стране выявляется от 2 тысяч до 2,5 тысяч пациентов с коронавирусом. Антирекорд составил 2 836 случая за сутки. При этом это количество не уменьшается, а лишь увеличивается.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, к концу первого месяца осени ежесуточный прирост заболевших может подойти к трём тысячам. Учитывая это, допускается ситуации введения режима красной зоны по территории всей Украины.

Всего есть четыре зоны по уровню заболеваемости коронавируса – зелёная, желтая, оранжевая и красная, в которых действуют различные меры ограничения, в красной – самые жесткие. При этом с введения подобного разделения границы красных и оранжевых уже несколько раз расширялись.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Калининграде умерла 85-летняя женщина с коронавирусом

В Калининградской области от коронавируса умерла ещё одна пожилая женщина. Об этом… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.09.2020
  • читать 1 минуту

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В сообщении, опубликованном британским Военно-морским флотом, отмечается, что НАТО собирается провести миссию… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Кристина Асмус «разделась» на камеру из-за жары

Актриса Кристина Асмус в настоящий момент находится на одном из курортов Краснодарского… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | город Мытищи: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 сентября – пасмурно, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Королев: погода, 10 сентября – ясно, до 23 °C | Подольск: погода, 10 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Армавир: погода, 10 сентября – ясно, до 25 °C |