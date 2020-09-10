На Украине по территории всей страны могут ввести жёсткий карантин из-за плохой эпидемиологической ситуации.

Так, сообщается, что каждый день в стране выявляется от 2 тысяч до 2,5 тысяч пациентов с коронавирусом. Антирекорд составил 2 836 случая за сутки. При этом это количество не уменьшается, а лишь увеличивается.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, к концу первого месяца осени ежесуточный прирост заболевших может подойти к трём тысячам. Учитывая это, допускается ситуации введения режима красной зоны по территории всей Украины.

Всего есть четыре зоны по уровню заболеваемости коронавируса – зелёная, желтая, оранжевая и красная, в которых действуют различные меры ограничения, в красной – самые жесткие. При этом с введения подобного разделения границы красных и оранжевых уже несколько раз расширялись.