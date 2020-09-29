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Сотрудники Министерства обороны Азербайджана отметили, что вооруженным силам страны удалось нейтрализовать четыре армянских танка в рамках наступления на Физули.

В опубликованном ими сообщении указывается, что в районе Физули-Джебраильского направления азербайджанские солдаты смогли подбить сразу четыре боевые машины Армении в утренние часы. В нем указывается, что боевые действия еще не завершены. В Ереване пока никак не прокомментировали данную информацию.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой в минувшее воскресенье, 27 сентября, после того как в Баку обвинили армянские вооруженные силы в совершении обстрела азербайджанских поселений. В Армении тем временем заявили, что Азербайджан совершил авиаудар по Карабаху.

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