Азербайджанское Минобороны выложило в интернет кадры обстрела армянской стороны. На видео запечатлены удары, нанесенные по артиллерийским позициям в Агдеринском направлении.

Сообщается, что подразделения артиллерийских войск Армении входят в пятый горнострелковый полк. Минобороны особо подчеркивает, что обстрел является ответной мерой на действия Армении, которая постоянно обстреливает из своей артиллерии азербайджанские войска.

Напомним, что ранее Ереван дважды выкладывал в сеть видео с уничтожением азербайджанской бронетехники. Так, под удары боевых БЛА и артиллерийских подразделений попало несколько танков Т-72 и боевых машин пехоты.

Противостояние между кавказскими государствами, долгие годы оспаривающими принадлежность Нагорного Карабаха, в очередной раз вспыхнуло в воскресенье. Обе стороны обвинили противников в открытии огня, объявили мобилизацию и ввели военное положение.