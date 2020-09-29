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На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором армянские войска обстреливают азербайджанские позиции. На опубликованных кадрах можно увидеть, как под удар попадает боевая техника. Помимо этого, один из боеприпасов попал прямо в группу военнослужащих.

За доли секунды до попадания солдаты стремительно разбегаются в разные стороны, но часть из них после взрыва остается лежать на земле.

Это не первое видео, которое выкладывают обе стороны конфликта. Ранее как Азербайджан, так и Армения неоднократно демонстрировали подобные ролики с уничтожением техники противника.

Конфликт между кавказскими государствами вспыхнул с новой силой в воскресенье, когда Армения заявила об обстреле своих позиций и ввела военное положение. Азербайджан в ответ на это объявил частичную мобилизацию.

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