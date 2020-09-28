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Арцрун Ованнесян, представляющий Минобороны Армении, заявил, что в Карабахе наблюдается беспрецедентная плотность огня. Он похвалил свою артиллерию, сообщив, что все расчеты действуют чрезвычайно грамотно.

Вооруженный конфликт между двумя кавказскими государствами обострился утром в воскресенье, когда Армения объявила о введении военного положения. Официальный баку в ответ на это сообщил о продвижении своих войск вглубь Нагорного Карабаха, а также отб уничтожении бронетехники противной стороны.

Армения также регулярно сообщает о своих достижениях. Так, в сети появилось несколько видеороликов, на которых беспилотники и ЗРК уничтожают танки и БМП азербайджанских ВС. Глава правительства Армении Никол Пашинян также заявил, что официальный Ереван намерен признать независимость НКР.

Напомним, что Москва призвала стороны прекратить боевые действия и вернуться к мирным переговорам.

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