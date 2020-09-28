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Представители армянского Минобороны отметили, что данные о 550 погибших и раненых военнослужащих Армении, опубликованных Азербайджаном, не имеют ничего общего с действительностью.

Арцрун Ованнисян, представитель ведомства, на своей страничке в соцсети «Фейсбук» опроверг информацию о погибших. Он добавил, что в ночное время суток сражение все еще продолжалось, а армия Армении смогла добиться значительных результатов. Согласно его словам, в некоторых районах начались «дуэли артиллеристов».

Власти Нагорно-Карабахской республики при этом отмечают, что в результате конфликта погиб 31 армянский военнослужащий. В СМИ напоминают, что ВС Армении и Азербайджана вновь начали воевать друг с другом вчера утром. В Ереване заявляют, что ранее Баку приказал нанести авиаудар по Нагорному Карабаху.

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