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Военные эксперты отмечают, что между Азербайджаном и Арменией в любой момент может начаться полномасштабная война. Однако Ереван пока не планирует обращаться за помощью ОДКБ.

Отмечается, что вчера, 28 сентября, бои шли с таким же уровнем интенсивности, что и в воскресенье, причем военные обеих сторон применяли артиллерийские установки, танки, самолеты, вертолеты и другие виды тяжелой техники. Наиболее активные сражения ведутся в северной области Нагорного Карабаха, неподалеку от города Мартакерт.

В Турции при этом поддерживают Азербайджан. Речь идет о единственной стране, которая заявляет, что необходимо продолжить данный военный конфликт, чтобы в регионе наступил мир. Реджем Тайип Эрдоган, турецкий лидер, призвал Армению покинуть оккупированные территории. Никол Пашинян, армянский премьер-министр, при этом заявил, что международное сообщество не должно допустить вовлечения Анкары в боестолкновения, иначе это может привести к полномасштабной войне во всем регионе.

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