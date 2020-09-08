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Глава “Единой России” Дмитрий Медведев предложил ввести в стране гарантированных доход граждан.

С этой идеей он обратился к своим коллегам. Комментируя своё предложение, Медведев заявил, что речь идёт о неприкосновенности выплачиваемой государством минимальной суммы. Эта сумма, как уточнил Медведев, была бы положена людям и не зависела от его деятельности или соцположения. Также её нельзя было бы использовать для погашения долга.

Также, как он заявил, аналогичная модель уже успешно существует в некоторых странах. Эту идею следует внимательно рассмотреть с экономической и финансовой стороны вопроса. Кроме того, Медведев заметил, что пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала, насколько для людей важна социальная стабильность, и это говорит в пользу гарантированного дохода.

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